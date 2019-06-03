«Реал» не хочет платить за Эриксена более € 70 млн

Мадридский «Реал» продолжает проявлять интерес к полузащитнику «Тоттенхэм Хотспур» Кристиану Эриксену.
Как сообщает AS, в «Королевском клубе» не хотят платить за 27-летнего футболиста более € 70 млн. При этом «сливочные» готовы к непростым переговорам, учитывая опыт общения с президентом «шпор» Дэниелом Леви. В лице Эриксена «Реал» видит замену Луке Модричу, которому в сентябре исполнится 34 года.
Также, по словам издания, глава мадридцев Флорентино Перес уже успел провести встречу с Леви. Функционеры успели побеседовать перед финалом Лиги чемпионов, который состоялся в столице Испании 1 июня. Подробности разговора двух президентов неизвестны.
Эриксен выступает за «Тоттенхэм» с 2013 года, его контракт с клубом действует до лета 2020 года. В минувшем сезоне датчанин провёл 35 матчей в английской Премьер-лиге, забил 8 голов и отдал 12 результативных передач.
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