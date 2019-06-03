Салугин: VAR, мать его! Ничего не меняется, систему не сломаешь

Нападающий «Нижнего Новгорода» Александр Салугин, заработавший пенальти в ответном стыковом матче с «Крыльями Советов» (1:0), раскритиковал действия арбитров в первой встрече, завершившейся победой самарцев со счетом 3:1.



«Обидно. VAR, мать его! Все решилось в Нижнем, где мы пропустили два гола на 91-й и 94-й минутах. В ворота „Крыльев“ судья пенальти не дал, а нам поставил. В обоих спорных моментах Лапочкин принял сторону клуба РПЛ. Почему он назначил нам такой 11-метровый? Мы бы поняли, если бы он хотя бы посмотрел этот момент. Так нет же! Нет, ну почему? А пенальти на Делькине, мы считаем, вообще был чистый: нашего форварда сбили. Ничего не меняется. Ввели VAR, но систему не сломаешь.



Принесла ли победа в Самаре хотя бы моральное удовлетворение? А смысл в ней? Общий итог не в нашу пользу. Моментов в Самаре, надо признать, у нас почти не было. „Крылья“ подстроились под нас», — цитирует Салугина «Матч ТВ».



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