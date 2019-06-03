Гвардиола: счастлив, что Вальверде остаётся в «Барселоне»

Бывший главный тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола, ныне возглавляющий «Манчестер Сити», поделился мнением о работе нынешнего наставника сине-гранатовых Эрнесто Вальверде.



«Без учёта нашей дружбы могу сказать, что Эрнесто – потрясающий тренер. Он проделал очень хорошую работу. Да, он потерпел неудачу в Лиге чемпионов – с каждым из нас это случалось. Сейчас Вальверде возглавляет команду, которая два раза подряд стала чемпионом Испании и играет в отличный футбол. Я счастлив, что он остаётся. «Барселона» продолжает придерживаться его стилю», — цитирует Гвардиолу Marca.



Ранее сообщалось, что Вальверде может покинуть «Барселону». Под его руководством каталонцы в минувшем сезоне стали чемпионами Испании, однако потерпели поражение в финале Кубка страны и вылетели из Лиги чемпионов на стадии полуфинала, несмотря на победу над «Ливерпулем» в первом матче со счётом 3:0.

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