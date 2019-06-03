Гвардиола: счастлив, что Вальверде остаётся в «Барселоне»

Бывший главный тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола, ныне возглавляющий «Манчестер Сити», поделился мнением о работе нынешнего наставника сине-гранатовых Эрнесто Вальверде.
«Без учёта нашей дружбы могу сказать, что Эрнесто – потрясающий тренер. Он проделал очень хорошую работу. Да, он потерпел неудачу в Лиге чемпионов – с каждым из нас это случалось. Сейчас Вальверде возглавляет команду, которая два раза подряд стала чемпионом Испании и играет в отличный футбол. Я счастлив, что он остаётся. «Барселона» продолжает придерживаться его стилю», — цитирует Гвардиолу Marca.
Ранее сообщалось, что Вальверде может покинуть «Барселону». Под его руководством каталонцы в минувшем сезоне стали чемпионами Испании, однако потерпели поражение в финале Кубка страны и вылетели из Лиги чемпионов на стадии полуфинала, несмотря на победу над «Ливерпулем» в первом матче со счётом 3:0.
- 3 июня 2019
-
10:17
-
10:07
-
10:00
-
09:55
-
09:44
-
09:44
-
09:27
-
09:26
-
09:09
-
08:30
-
08:20
-
07:45
-
06:30
-
06:11
-
05:38
-
04:44
-
04:31
-
03:34
-
03:03
-
02:54
-
02:37
-
01:57
-
01:41
-
01:20
-
00:53
-
00:43
-
00:31
-
00:18
-
00:14
-
00:00
- 2 июня 2019
-
23:54
-
23:41
-
23:31
-
23:15
-
22:59