Фонсека: жена бы не позволила возглавить киевское «Динамо»

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека рассказал, что он вряд ли бы смог возглавить киевское «Динамо».
«Впервые когда мы познакомились с президентом «Динамо», он пригласил меня выпить чай или кофе. Я выбрал кофе. Мы обсудили некоторые вопросы по поводу молодых игроков, у которых сейчас переломный возраст. Скоро они станут профессионалами. Мы тогда не говорили о матче «Шахтер» – «Динамо». Мы вообще не затрагивали эту тему. Больше обсуждали молодых исполнителей. Президент показался мне тем человеком, который любит свою команду и борется за «Динамо». Я это сразу заметил. Это абсолютно нормально.
Но по поводу предложения от «Динамо»… Я никогда не говорю никогда. Честно говоря, моя связь с «Шахтером» настолько прочна, что, я думаю, это было бы очень трудно. Практически невозможно. Но не знаю, в футболе многое происходит. Не знаю, что может произойти. Откровенно скажу, если бы была такая возможность, моя жена мне бы не позволила, в любом случае», – сказал Фонсека в эфире программы «Профутбол».
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