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Видео: парад «Ливерпуля» в честь победы в Лиге чемпионов

Видео: парад «Ливерпуля» в честь победы в Лиге чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

«Ливерпуль» провёл в своём городе парад в честь победы в минувшем розыгрыше Лиге чемпионов. В финальном матче, который состоялся в Мадриде 1 июня, мерсисайдцы победили «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0.

В ходе мероприятия футболисты красных вместе с тренерским штабом проехались по улицам Ливерпуля, где вместе с ними триумфу радовались болельщики. По сообщениям СМИ, на парад пришло около 750 тыс. фанатов.

«Ливерпуль» в шестой раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов. Английский клуб вышел на третье место в истории турнира по этому показателю. Чаще победителями главного европейского клубного турнира становились только «Реал» (13) и «Милан» (7).

Главный тренер мерсисайдской команды Юрген Клопп впервые в своей карьере стал победителем главного европейского клубного турнира. Это его первый трофей в качестве наставника «Ливерпуля».

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