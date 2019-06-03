Моуринью: в финале Лиги чемпионов мы не увидели и 50% всех возможностей Кейна

Португальский специалист Жозе Моуринью поделился мнением об игре форварда «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна в финальном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

«Арсен Венгер однажды сказал, что футболисты всегда готовы к таким матчам, даже если они находятся не в лучшем состоянии. На мой взгляд, мы не увидели и 50% всех возможностей Кейна. Но если бы Маурисио Почеттино оставил Гарри в запасе, а «Тоттенхэм» всё равно уступил, то все бы раскритиковали его за это.

Мы не увидели ничего из вышеперечисленного. Думаю, после этого финала многие члены лондонской команды будут испытывать не самые приятные ощущения. Некоторые из них скажут себе, что не смогли показать тот уровень, который демонстрируют обычно. В целом «Тоттенхэм» был совсем непохож на ту команду, которую мы привыкли видеть в Английской премьер-лиге», — цитирует Моуринью «RT на русском».