«Зенит» возобновил интерес к Аскасибару, игрок готов покинуть «Штутгарт»

Как сообщили «Чемпионату» коллеги с портала Transfermarkt, «Зенит» заинтересован в приобретении полузащитника «Штутгарта» Сантьаго Аскасибара.



Сине-бело-голубые проявляли интерес к аргентинцу ещё в 2017 году, однако тогда игрок выбрал вариант с переходом в Бундеслигу. Сейчас же в связи с вылетом «Штутгарта» из высшего дивизиона цена на Аскасибара может упасть. Сам хавбек готов покинуть клуб ради возможности выступить в Лиге чемпионов.



Аскасибар является воспитанником «Эстудиантеса», за который выступал с 2016 по 2017 год, после чего перебрался в «Штутгарт». В минувшем сезоне 22-летний полузащитник принял участие в 27 матчах чемпионата Германии, в которых записал на свой счёт 1 автогол и получил 10 жёлтых и 1 красную карточку. Команда заняла 16-е место в турнирной таблице, после чего в стыковых матчах уступила «Униону».

Аргентинец, которого не взял «Зенит», удалён за плевок. Его зовут Русский Он оскорбил соперника, а потом ещё и судью ударил!