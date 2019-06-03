Фанат «Ливерпуля» пропал в Мадриде после финала Лиги чемпионов

Болельщик «Ливерпуля» Макоули Нигас пропал после финального матча Лиги чемпионов, в котором его команда победила «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0.
Как сообщает Plymouth Live, 23-летний фанат отправился в столицу Испании вместе со своим отцом. Они планировали провести время в фан-зоне, а на следующий день, 2 июня, вернуться в родной Плимут, однако после празднования триумфа «Ливерпуля» Нигас пропал.
Сестра Макоули уже объявила о пропаже брата и попросила связаться с ней всех, у кого появится какая-либо информация. Брат фаната, Эшли, отправился в Мадрид, где вместе с отцом исследует все больницы и полицейские участки.
«Ливерпуль» в шестой раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов. Английский клуб вышел на третье место в истории турнира по этому показателю. Чаще победителями главного европейского клубного турнира становились только «Реал» (13) и «Милан» (7).
- 3 июня 2019
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