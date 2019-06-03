Моуринью: главный герой финала Лиги чемпионов? Болельщики «Ливерпуля»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, кто, по его мнению, стал главным героем финала Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0.
«Кто стал главным героем встречи? Болельщики «Ливерпуля». Когда я руководил «Челси», мне доводилось приезжать на «Энфилд». В одном из матчей английской Премьер-лиги мы обыгрывали «Ливерпуль» со счётом 4:0, но даже в этот момент фанаты не переставали петь. Я был поражён их энтузиазмом. Они поддерживали команду по ходу группового этапа, делали это в ответной встрече с «Барселоной» и не изменили себе в субботу. Думаю, они были полноценной частью коллектива», — цитирует Моуринью «RT на русском».
«Ливерпуль» в шестой раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов. Английский клуб вышел на третье место в истории турнира по этому показателю. Чаще победителями главного европейского клубного турнира становились только «Реал» (13) и «Милан» (7).
- 3 июня 2019
-
13:28
-
13:19
-
13:05
-
13:04
-
12:44
-
12:39
-
12:26
-
12:15
-
12:11
-
12:00
-
11:56
-
11:49
-
11:42
-
11:24
-
11:22
-
11:01
-
10:44
-
10:43
-
10:29
-
10:17
-
10:07
-
10:00
-
09:55
-
09:44
-
09:44
-
09:27
-
09:26
-
09:09
-
08:30
-
08:20
-
07:45
-
06:30
-
06:11
-
05:38
-
04:44