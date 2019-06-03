Моуринью: главный герой финала Лиги чемпионов? Болельщики «Ливерпуля»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, кто, по его мнению, стал главным героем финала Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0.



«Кто стал главным героем встречи? Болельщики «Ливерпуля». Когда я руководил «Челси», мне доводилось приезжать на «Энфилд». В одном из матчей английской Премьер-лиги мы обыгрывали «Ливерпуль» со счётом 4:0, но даже в этот момент фанаты не переставали петь. Я был поражён их энтузиазмом. Они поддерживали команду по ходу группового этапа, делали это в ответной встрече с «Барселоной» и не изменили себе в субботу. Думаю, они были полноценной частью коллектива», — цитирует Моуринью «RT на русском».



«Ливерпуль» в шестой раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов. Английский клуб вышел на третье место в истории турнира по этому показателю. Чаще победителями главного европейского клубного турнира становились только «Реал» (13) и «Милан» (7).



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