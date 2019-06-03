Кейн: для нейтрального болельщика матч Англия — Нидерланды будет отличным

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн рассказал о своих ожиданиях перед решающими матчами в Лиге наций. В 1/2 финала англичане сыграют 6 июня с командой Нидерландов.

«Матч действительно будет непростым, они явно набрали ход. У голландцев было несколько неудачных лет, но они за это уже реабилитировались. У них была очень сложная группа в Лиге наций, возможно, они даже не ожидали, что займут первое место, но им это удалось. Нидерланды — команда, которая пытается проявить себя на футбольном поле, исповедует хороший, атакующий футбол. Мы должны быть готовы к этому испытанию. Матч будет очень сложный. Но опять же, изучая соперника, мы сперва смотрим на себя. Прикидываем, что нам надо сделать, чтобы выиграть.



Уверен, это будет отличный матч для нейтрального болельщика. Как я уже сказал, должен получиться открытый атакующий футбол. Очень надеюсь, что опыт, полученный нами в последние годы на чемпионате мира и в других важных турнирах, поможет нам выйти в финал. У нас были взлеты и падения, а потому мы должны быть готовы к любому повороту событий», — цитирует форварда пресс-служба УЕФА.