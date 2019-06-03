Моуринью составил символическую сборную Лиги чемпионов в сезоне-2018/19

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью составил символическую сборную по итогам минувшего розыгрыша Лиги чемпионов, триумфатором которого стал «Ливерпуль».



«Для начала хочу сказать, что ограничился бы исключительно представителями команд—участниц полуфиналов. Безусловно, многие успешно выступали на других стадиях, но считаю, что это является справедливым решением.



Место в воротах занимает голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер, особенно с учётом его выступления в финале. В нужный момент он помог команде добиться успеха.



Дуэт крайних защитников также составят двое представителей победителя Лиги чемпионов — Эндрю Робертсон и Трент Александер-Арнольд. Они оба феноменальные атлеты — физически развитые и агрессивные на поле. Каждый из них в меру высокомерен и не боится брать игру на себя.



Центр обороны? Вирджил ван Дейк — король. Футболист топ-уровня и потрясающий лидер на поле. Место второго защитника займёт Матейс де Лигт. Он стал автором множества важных голов, отлично играл на своей позиции и доказал, что достоин места в символической сборной турнира.



Что касается центра полузащиты, безусловно, хотелось бы вновь отметить представителей «Ливерпуля», но Клопп перепробовал много сочетаний в этой линии. В матче с «Барселоной» блеснул Вейналдум, но также там успели поиграть и Наби Кейта с Джеймсом Милнером. Поэтому я остановлю свой выбор на молодом дуэте из «Аякса» — Френки де Йонге и Донни ван де Беке. У этих ребят отличное будущее. Они продемонстрировали, что способны успешно выступать не только в родных стенах, блестяще проявив себя в гостевых встречах с «Реалом» и «Ювентусом». Третьим центральным хавбеком станет Кристиан Эриксен из «Тоттенхэма». Он показал не лучшее выступление в финале, а также допустил грубую ошибку в серии с «Аяксом», но заслужил место в символической сборной.



Тройка форвардов? Здесь не будет Криштиану Роналду, потому что «Ювентус» не смог добраться до финала. Поэтому трио нападающих будет состоять из Салаха, Мане и Лионеля Месси», — цитирует Моуринью «RT на русском».

«Дом, который построил Клопп»! Это лучшее место на земле Фанатам «Ливерпуля» — от болельщика «Спартака» и «МЮ».