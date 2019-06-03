«Крылья Советов» ушли в отпуск до 17 июня

После стыковых матчей с «Нижним Новгородом», по итогам которых «Крылья Советов» сохранили своё место в Российской Премьер-Лиге, игроки и тренерский штаб получили отпуск.



Вновь команда соберётся в Москве 17 июня, где в течение двух дней пройдёт медосмотр. Затем с 19 по 23 июня «Крылья Советов» будут тренироваться в Самаре, этот этап подготовки завершится контрольным матчем с молодёжным составом, сообщает пресс-служба самарского клуба.



С 24 июня по 7 июля команда проведёт учебно-тренировочный сбор в Австрии, в его рамках запланировано четыре матча. По два поединка должно пройти 29 июня и 6 июля. Завершат подготовку к старту Российской Премьер-Лиги, намеченному на середину июля, «Крылья» в Самаре.