«Крылья Советов» ушли в отпуск до 17 июня
После стыковых матчей с «Нижним Новгородом», по итогам которых «Крылья Советов» сохранили своё место в Российской Премьер-Лиге, игроки и тренерский штаб получили отпуск.
Вновь команда соберётся в Москве 17 июня, где в течение двух дней пройдёт медосмотр. Затем с 19 по 23 июня «Крылья Советов» будут тренироваться в Самаре, этот этап подготовки завершится контрольным матчем с молодёжным составом, сообщает пресс-служба самарского клуба.
С 24 июня по 7 июля команда проведёт учебно-тренировочный сбор в Австрии, в его рамках запланировано четыре матча. По два поединка должно пройти 29 июня и 6 июля. Завершат подготовку к старту Российской Премьер-Лиги, намеченному на середину июля, «Крылья» в Самаре.
- 3 июня 2019
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