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Ерёменко признан лучшим игроком сезона в составе «Ростова»

Ерёменко признан лучшим игроком сезона в составе «Ростова»
Футбол / РПЛ 0

Футболисты «Ростова» получили награды по итогам прошедшего сезона. Полузащитник Роман Ерёменко был признан лучшим игроком сезона.

32-летний футболист перешёл в «Ростов» в январе нынешнего года из «Спартака». В составе донского клуба финский игрок провёл 11 матчей, забил четыре мяча и сделал три голевые передачи.

Кроме того были подведены итоги в следующий номинациях:

«Ростсельмаш лучший игрок мая» – Сергей Песьяков;

«Ростсельмаш лучший бомбардир сезона» – Алексей Ионов;

«Ростсельмаш лучший сейв сезона» – Сергей Песьяков (в матче с «Динамо» в 28-м туре);

«Ростсельмаш лучший гол сезона» – Элдор Шомуродов (гол в ворота «Краснодара» в 27-м туре);

«Ростсельмаш самый полезный игрок сезона» – Александр Гацкан.

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