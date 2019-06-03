Ерёменко признан лучшим игроком сезона в составе «Ростова»
Футболисты «Ростова» получили награды по итогам прошедшего сезона. Полузащитник Роман Ерёменко был признан лучшим игроком сезона.
32-летний футболист перешёл в «Ростов» в январе нынешнего года из «Спартака». В составе донского клуба финский игрок провёл 11 матчей, забил четыре мяча и сделал три голевые передачи.
Кроме того были подведены итоги в следующий номинациях:
«Ростсельмаш лучший игрок мая» – Сергей Песьяков;
«Ростсельмаш лучший бомбардир сезона» – Алексей Ионов;
«Ростсельмаш лучший сейв сезона» – Сергей Песьяков (в матче с «Динамо» в 28-м туре);
«Ростсельмаш лучший гол сезона» – Элдор Шомуродов (гол в ворота «Краснодара» в 27-м туре);
«Ростсельмаш самый полезный игрок сезона» – Александр Гацкан.
- 3 июня 2019
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