«Уфа» летом проведёт сборы в Австрии
После выхода из отпуска футболисты «Уфы» соберутся в Москве, чтобы c 16 по 18 июня пройти медицинское обследование, а затем отправиться на сборы. Об этом сообщил генеральный директор уфимской команды Шамиль Газизов.
«16-18 июня игроки собираются в Москве на обследование и после отправятся на сборы. Оба УТС пройдут в Австрии по 12 дней с двухдневным перерывом», — цитирует Газизова официальный «твиттер» клуба.
Напомним, что «Уфа» в ответном стыковом матче за право в следующем сезоне выступать в Российской Премьер-Лиге проиграла «Томи» со счётом 0:1, но по сумме двух матчей команда Вадима Евсеева сохранила место в РПЛ (победа в первой игре — 2:0).
Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».
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