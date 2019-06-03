«Уфа» летом проведёт сборы в Австрии

После выхода из отпуска футболисты «Уфы» соберутся в Москве, чтобы c 16 по 18 июня пройти медицинское обследование, а затем отправиться на сборы. Об этом сообщил генеральный директор уфимской команды Шамиль Газизов.



«16-18 июня игроки собираются в Москве на обследование и после отправятся на сборы. Оба УТС пройдут в Австрии по 12 дней с двухдневным перерывом», — цитирует Газизова официальный «твиттер» клуба.



Напомним, что «Уфа» в ответном стыковом матче за право в следующем сезоне выступать в Российской Премьер-Лиге проиграла «Томи» со счётом 0:1, но по сумме двух матчей команда Вадима Евсеева сохранила место в РПЛ (победа в первой игре — 2:0).

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».