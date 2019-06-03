Дементьев, болельщики «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» на «Фестивале финалов»
В Москве в рамках масштабного «Фестиваля финалов» на самом большом проекционном экране в мире прошла трансляция финальной игры Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Music Media Dome собрал в своих стенах около 1500 болельщиков. Фанаты «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и нейтральные любители футбола не только увидели игру в уникальном формате показа, но и сразились в турнирах на площадках «Чемпионата», Okko Спорт, сделали новые стрижки от TYPE Barbershop, а также отдохнули вместе с FreshFlow. Весь матч откомментировал Кирилл Дементьев, а за настроение болельщиков перед игрой отвечала кавер-группа «Берегите себя и лес».
Эмоции участников «Фестиваля финалов» и самые яркие моменты — в фотографиях Александра Сафонова.
- 3 июня 2019
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