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Видео полного выступления Imagine Dragons перед финалом Лиги чемпионов

Видео полного выступления Imagine Dragons перед финалом Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Телеканал BT Sport на своём канале в YouTube опубликовал запись полного выступления группы Imagine Dragons на церемонии перед началом финала Лиги чемпионов.

В решающем матче главного еврокубкового турнира встречались две английские команды – «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур». Сильнее оказались мерсисайдцы, победившие соперника со счётом 2:0.

«Ливерпуль» в шестой раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов. Английский клуб вышел на третье место в истории турнира по этому показателю. Чаще победителями главного европейского клубного турнира становились только «Реал» (13) и «Милан» (7).

Главный тренер мерсисайдской команды Юрген Клопп впервые в своей карьере стал победителем главного европейского клубного турнира. Это его первый трофей в качестве наставника «Ливерпуля».

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