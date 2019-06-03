Видео полного выступления Imagine Dragons перед финалом Лиги чемпионов

Телеканал BT Sport на своём канале в YouTube опубликовал запись полного выступления группы Imagine Dragons на церемонии перед началом финала Лиги чемпионов.
В решающем матче главного еврокубкового турнира встречались две английские команды – «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур». Сильнее оказались мерсисайдцы, победившие соперника со счётом 2:0.
«Ливерпуль» в шестой раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов. Английский клуб вышел на третье место в истории турнира по этому показателю. Чаще победителями главного европейского клубного турнира становились только «Реал» (13) и «Милан» (7).
Главный тренер мерсисайдской команды Юрген Клопп впервые в своей карьере стал победителем главного европейского клубного турнира. Это его первый трофей в качестве наставника «Ливерпуля».
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