Черчесов и Панченко посетят в Саранске турнир «Переправа»

Нынешним летом Профессиональная футбольная лига при поддержке Российского футбольного союза возрождает турнир «Переправа» (также проходил под названием «Надежда»), который дал путёвку в большой спорт многим прославленным игрокам.

Мы приглашаем всех в Саранск, а Валерий Непомнящий, Станислав Черчесов, Кирилл Панченко и Алан Дзагоев вспоминают свои выступления на этом турнире и объясняют, как он помог их карьере.

С 11 по 15 июня в Саранске на стадионе «Старт» сыграют пять молодёжных сборных территориальных групп ПФЛ и сборная России U20. Прямые трансляции всех матчей и информацию о турнире смотрите в специальном разделе на официальном сайте ПФЛ.