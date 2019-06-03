Черчесов и Панченко посетят в Саранске турнир «Переправа»
Нынешним летом Профессиональная футбольная лига при поддержке Российского футбольного союза возрождает турнир «Переправа» (также проходил под названием «Надежда»), который дал путёвку в большой спорт многим прославленным игрокам.
Мы приглашаем всех в Саранск, а Валерий Непомнящий, Станислав Черчесов, Кирилл Панченко и Алан Дзагоев вспоминают свои выступления на этом турнире и объясняют, как он помог их карьере.
С 11 по 15 июня в Саранске на стадионе «Старт» сыграют пять молодёжных сборных территориальных групп ПФЛ и сборная России U20. Прямые трансляции всех матчей и информацию о турнире смотрите в специальном разделе на официальном сайте ПФЛ.
- 3 июня 2019
-
14:52
-
14:45
-
14:35
-
14:27
-
14:09
-
14:03
-
13:54
-
13:44
-
13:34
-
13:32
-
13:30
-
13:28
-
13:19
-
13:05
-
13:04
-
12:44
-
12:39
-
12:26
-
12:15
-
12:11
-
12:00
-
11:56
-
11:49
-
11:42
-
11:24
-
11:22
-
11:01
-
10:44
-
10:43
-
10:29
-
10:17
-
10:07
-
10:00
-
09:55
-
09:44
Партнерский контент