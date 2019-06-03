«Реал» должен в течение недели объявить о трёх трансферах

Мадридский «Реал» близок к приобретению сразу трёх футболистов, сообщает Marca.



Ряды «сливочных» должны в ближайшее время пополнить нападающий «Челси» Эден Азар, защитник «Лиона» Ферлан Менди и форвард «Айнтрахта» Лука Йович. Сумма трансфера бельгийца составит примерно € 120 млн. Условия сделки по французскому игроку пока неизвестны. Серба «Реал» приобретёт за сумму в € 65-70 млн.



Ожидается, что все три сделки будут осуществлены в ближайшие дни, и испанский клуб объявит об этом в течение недели.



В минувшем сезоне 28-летний Азар принял участие в 37 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил 16 голов и отдал 15 результативных передач. 23-летний Менди провёл 30 встреч во французской Лиге 1, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевым пасом. В активе 21-летнего Йовича 17 голов и 5 передач в 32 играх немецкой Бундеслиги.

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