Выбежавшая на поле в финале ЛЧ девушка объявила, что её «инстаграм» взломали

Американская модель и актриса Кинси Волански, выбежавшая на поле в финале Лиги чемпионов, объяснила, почему её аккаунт в «Инстаграме» был заблокирован.



«Мой «инстаграм» взломали», — написала девушка в «Твиттере», добавив эмодзи разбитого сердца.



Напомним, Кинси выбежала на поле в первом тайме финальной игры Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» – «Ливерпуль» (0:2). После того как имя Волански стало известно, количество подписчиков на её «инстаграм» резко начало расти. Менее чем за сутки на модель подписалось более 2 млн человек.



В этой истории оказался замешан также русский блогер из Соединённых Штатов Америки Виталий Здоровецкий, который выбегал на поле в финале чемпионата мира 2014 года. За день до финала ЛЧ он опубликовал видео с Волански, пообещав сюрприз.



Лучшие фотографии Волански с финального матча Лиги чемпионов — в телеграм-канале «Чемпионата».

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