СМИ: клубные чемпионаты мира 2019 и 2020 годов пройдут в Катаре
Катар получит право на проведение клубных чемпионатов мира 2019 и 2020 годов. Как сообщает Associated Press, официально об этом будет объявлено на заседании совета ФИФА в Париже. Напомним, что клубные чемпионаты мира 2017 и 2018 годов прошли в ОАЭ.
Клубный чемпионат мира ранее проводился ежегодно в декабре с участием семи команд. С 2021 года количество участников вырастет с 7 до 24, восемь из которых будут представлять Союз европейских футбольных ассоциаций, шесть — Южноамериканскую конфедерацию футбола, ещё по три — Конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна, Африканскую конфедерацию футбола и Азиатскую конфедерацию футбола, ещё одна — Конфедерацию футбола Океании.
- 3 июня 2019
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