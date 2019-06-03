СМИ: клубные чемпионаты мира 2019 и 2020 годов пройдут в Катаре

Катар получит право на проведение клубных чемпионатов мира 2019 и 2020 годов. Как сообщает Associated Press, официально об этом будет объявлено на заседании совета ФИФА в Париже. Напомним, что клубные чемпионаты мира 2017 и 2018 годов прошли в ОАЭ.



Клубный чемпионат мира ранее проводился ежегодно в декабре с участием семи команд. С 2021 года количество участников вырастет с 7 до 24, восемь из которых будут представлять Союз европейских футбольных ассоциаций, шесть — Южноамериканскую конфедерацию футбола, ещё по три — Конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна, Африканскую конфедерацию футбола и Азиатскую конфедерацию футбола, ещё одна — Конфедерацию футбола Океании.