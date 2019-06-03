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Геркус предложил оштрафовать выбежавшую на поле девушку на $ 10 млн

Геркус предложил оштрафовать выбежавшую на поле девушку на $ 10 млн
Футбол / Лига чемпионов 0

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус в своём «твиттере» прокомментировал инцидент в финале Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» – «Ливерпуль» (0:2).

Напомним, в первом тайме финальной игры на поле выбежала американская модель и актриса Кинси Волански. После того как имя девушки стало известно, количество подписчиков на её «инстаграм» резко начало расти. Менее чем за сутки на неё подписалось более 2 млн человек.

«По-хорошему, её надо засудить миллионов на 10 долларов. Чтоб она тоже повеселилась», — говорится в сообщении Геркуса.

Ранее стало известно, что в инциденте с Волански оказался замешан русский блогер из Соединённых Штатов Америки Виталий Здоровецкий, который выбегал на поле в финале чемпионата мира 2014 года. За день до финала Лиги чемпионов он опубликовал видео с Волански, пообещав сюрприз.

Лучшие фотографии Волански с финального матча Лиги чемпионов — в телеграм-канале «Чемпионата».

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