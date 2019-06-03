Жена Мамаева пройдёт проверку на полиграфе по поводу наркотиков

Алана Мамаева, супруга полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, в своём «инстаграме» рассказала о предстоящей проверке на полиграфе.



Мероприятие, в ходе которого девушка пройдёт проверку по поводу видео, на котором она могла находиться в состоянии наркотического опьянения, пройдёт завтра, 4 июня, в Москве и начнётся в 17:00 мск.



«Расставим все точки», — гласит сообщение Мамаевой.



Ранее в Сети появилось видео, на котором жена футболиста просит у человека с камерой кокаин в обмен на её телефон. Позднее Мамаева заявила, что пробовала запрещённые вещества, однако исключила, что была под их воздействием на записи. Также она сказала, что никогда не была зависима от наркотиков.



Напомним, Мамаев с октября прошлого года пребывает в СИЗО «Бутырка» в связи с двумя инцидентами в Москве. Вместе с ним под стражей находятся нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий.

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