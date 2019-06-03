Стали известны составы сборной России и «Чертаново» на контрольный матч
Стали известны стартовые составы сборной России и «Чертаново» на контрольный матч. Встреча состоится сегодня, 3 июня, в Новогорске и начнётся в 16:00 по московскому времени.
Сборная России: Гилерме, Марио Фернандес, Джикия, Семёнов, Кудряшов, Газинский, Головин, Оздоев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дзюба.
«Чертаново»: Радионов, Паршиков, Солдатенков, Редькович, Горшков, Пруцев, Витюгов, Колесниченко, Завезен, Сарвели, Цыпченко.
В июне сборная России проведёт два матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. 8 июня подопечные Станислава Черчесова в Саранске встретятся с командой Сан-Марино. 11 июня россияне примут Кипр в Нижнем Новгороде.
Стали известны составы сборной России и «Чертаново» на контрольный матч
Фото: «Чемпионат»
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