Стали известны стартовые составы сборной России и «Чертаново» на контрольный матч. Встреча состоится сегодня, 3 июня, в Новогорске и начнётся в 16:00 по московскому времени.

Сборная России: Гилерме, Марио Фернандес, Джикия, Семёнов, Кудряшов, Газинский, Головин, Оздоев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дзюба.

«Чертаново»: Радионов, Паршиков, Солдатенков, Редькович, Горшков, Пруцев, Витюгов, Колесниченко, Завезен, Сарвели, Цыпченко.

В июне сборная России проведёт два матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. 8 июня подопечные Станислава Черчесова в Саранске встретятся с командой Сан-Марино. 11 июня россияне примут Кипр в Нижнем Новгороде.

Стали известны составы сборной России и «Чертаново» на контрольный матч Фото: «Чемпионат»

Календарь отборочных матчей чемпионата Европы 2020 года