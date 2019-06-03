СМИ: Лопетеги возглавит «Севилью»

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Хулен Лопетеги в скором времени возглавит «Севилью», утверждает Marca.
По информации издания, стороны уже согласовали условия дальнейшего сотрудничества и им осталось лишь официально объявить о подписании контракта. Ожидается, что специалист будет представлен на этой неделе.
На посту главного тренера «Севильи» Лопетеги сменит Хоакина Капарроса, который ранее объявил об уходе из клуба в летнее межсезонье. В апреле у специалиста был обнаружен рак крови.
Последним клубом Лопетеги был «Реал». В качестве главного тренера «сливочных» он проработал четыре месяца, после чего был уволен в октябре прошлого года. Кроме того, Хулен работал с дублем «Королевского клуба», юношескими, молодёжной и национальной сборными Испании, а также с «Порту».
- 3 июня 2019
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