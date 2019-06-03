Сборная России — «Чертаново»: Гилерме отразил пенальти

Сборная России и «Чертаново» проводят контрольный матч в Новогорске. За развитием событий в игре можно следить на «Чемпионате».



В середине первого тайма команда ФНЛ заработала право на 11-метровый удар, однако вратарь сборной России Маринато Гилерме смог отразить пенальти. В настоящее время первый тайм продолжается. Сборная России ведёт в счёте 1:0, гол на счету нападающего Артёма Дзюбы.



В июне сборная России проведёт два матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. 8 июня подопечные Станислава Черчесова в Саранске встретятся с командой Сан-Марино. 11 июня россияне примут Кипр в Нижнем Новгороде. С календарём матчей отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

