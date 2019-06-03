«Фиорентина» выступила с заявлением насчёт слухов о будущем Кьезы

«Фиорентина» на своём официальном сайте опубликовала заявление в связи с трансферными слухами вокруг полузащитника Федерико Кьезы.
«Мы постоянно читаем новости о будущем Кьезы и о том, в какой команде он будет играть в следующем сезоне. Нынешние владельцы клуба хотят напомнить, что Федерико является футболистом «Фиорентины» и связан с ней долгосрочным контрактом. В связи с этим мы уверены, что он будет играть за наш клуб в следующем сезоне и станет символом команды, которую мы в настоящий момент строим», — говорится в заявлении «Фиорентины».
Кьеза является воспитанником «Фиорентины», в составе которой дебютировал в 2016 году. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Баварии», «Наполи», «Ювентуса» и «Интера».
В минувшем сезоне 21-летний форвард принял участие в 37 матчах итальянской Серии А, в которых записал на свой счёт 6 голов и 3 результативные передачи.
- 3 июня 2019
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