Сборная России — «Чертаново»: Смолов забил четвёртый гол

Сборная России играет контрольный матч с «Чертаново». Встреча проходит в Новогорске. За развитием событий в игре можно следить на «Чемпионате».

В начале второго тайма четвёртый гол в ворота номинальных гостей забил нападающий сборной России Фёдор Смолов, который выступает за «Локомотив». Счёт в матче стал 4:0. В этой встрече Смолов играет с капитанской повязкой. Ранее голами отметились нападающий «Зенита» Артём Дзюба, хавбек «Локомотива» Антон Миранчук и полузащитник «Монако» Александр Головин.

В июне сборная России проведёт два матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. 8 июня подопечные Станислава Черчесова в Саранске встретятся с командой Сан-Марино. 11 июня россияне примут Кипр в Нижнем Новгороде. С календарём матчей отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года можно ознакомиться, перейдя по ссылке.