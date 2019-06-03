Сборная России — «Чертаново»: Мирзов забил 6-й гол
Сборная России играет контрольный матч с «Чертаново». Встреча проходит в Новогорске. За развитием событий в игре можно следить на «Чемпионате».
Во втором тайме шестой гол в ворота «Чертаново» забил полузащитник сборной России Резиуан Мирзов, который выступает за тульский «Арсенал». Счёт в матче стал 6:0. Ранее голами отметились нападающий «Зенита» Артём Дзюба, хавбек «Локомотива» Антон Миранчук, полузащитник «Монако» Александр Головин, а также форварды Фёдор Смолов и Фёдор Чалов.
В июне сборная России проведёт два матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. 8 июня подопечные Станислава Черчесова в Саранске встретятся с командой Сан-Марино. 11 июня россияне примут Кипр в Нижнем Новгороде.
- 3 июня 2019
-
17:49
-
17:42
-
17:32
-
17:18
-
17:17
-
17:08
-
17:05
-
16:59
-
16:48
-
16:48
-
16:31
-
16:24
-
16:22
-
16:14
-
16:13
-
16:07
-
15:52
-
15:51
-
15:31
-
15:16
-
15:09
-
14:52
-
14:45
-
14:35
-
14:27
-
14:09
-
14:03
-
13:54
-
13:44
-
13:34
-
13:32
-
13:30
-
13:28
-
13:19
-
13:05
Партнерский контент