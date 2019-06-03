Сборная России — «Чертаново»: Мирзов забил 6-й гол

Сборная России играет контрольный матч с «Чертаново». Встреча проходит в Новогорске. За развитием событий в игре можно следить на «Чемпионате».



Во втором тайме шестой гол в ворота «Чертаново» забил полузащитник сборной России Резиуан Мирзов, который выступает за тульский «Арсенал». Счёт в матче стал 6:0. Ранее голами отметились нападающий «Зенита» Артём Дзюба, хавбек «Локомотива» Антон Миранчук, полузащитник «Монако» Александр Головин, а также форварды Фёдор Смолов и Фёдор Чалов.



В июне сборная России проведёт два матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. 8 июня подопечные Станислава Черчесова в Саранске встретятся с командой Сан-Марино. 11 июня россияне примут Кипр в Нижнем Новгороде.