Черчесов: нужно было дать Бакаеву и Мирзову почувствовать себя игроками сборной

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал выступление команды в товарищеском матче с «Чертаново» (6:0).



«Для нас важно было, чтобы команда опять сыграла. Двухсторонка и игра против соперника — разные вещи. Сегодня была установка, были задания, которые надо выполнять, потому что от этого будем отталкиваться по составу на отборочные матчи. Футболисты старались максимально сделать то, что мы от них просим. Потому что это большой перерыв перед матчами, тонус должен быть.

Не могу сказать, что сегодняшний стартовый состав близок к тому, чтобы выйти на Сан-Марино. Уже даже потому, что Газинский получил травму. Пока не знаем, что там с ним, надеемся, что ничего серьёзного. Мы хотели дать всем сыграть сегодня, потому что те же Миранчуки до 26 мая сражались за Лигу чемпионов, за Кубок. Они сегодня сыграли, но и не переутомились. Нужно было дать сыграть и Бакаеву, и Мирзову, и Облякову, чтобы они почувствовали себя игроками сборной. Постарались максимально всех удовлетворить, хотя мы это делаем нечасто, но сегодня такой день. Единственное, не играли Песьяков и Комличенко, который вчера только прилетел. Сделали тестики ему сегодня с утра, проверили его состояние, но ему на второй день после важного матча играть не рекомендуется.

То, что Мирзов и Бакаев были заметнее, чем Обляков, ни о чём не говорит. Это разноплановые футболисты, мы можем их использовать по ситуации. Мы рады, что Мирзов забил, но это нам ни о чём не говорит. Когда мы играем с конкретным соперником, мы стараемся подобрать игроков и тактику, чтобы добиться успеха. А так, я рад и за Мирзова, и за Бакаева. У одного было одно задание, у второго другое. Но каждый своё задание выполнил в той или иной степени.

За «Чертаново» следим, но не так пристально, как хотелось бы. Но сегодня мы пристально подготовились и свою работу выполнили», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.