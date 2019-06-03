Мирзов: кричал Смолову: «Пропусти, пропусти». Потом оставалось только попасть

Полузащитник сборной России Резиаун Мирзов прокомментировал победу команды в контрольном матче с «Чертаново» (6:0), который состоялся в Новогорске. В этой встрече хавбек отметился голом на 77-й минуте.

«Хоть и товарищеская игра, приятно забивать. Мне отдали хороший пас, оставалось забить. От игры эмоции положительные. В первый раз играли.

Я кричал Смолову: пропусти, пропусти. Поэтому да, я ждал паса. Потом оставалось только попасть в ворота.

Была установка на матч. Не просто же тупо бегать. У всех тренеров была какая-то тактика, я должен был её выполнять.

Пока адаптируюсь в сборной. Потихоньку вхожу в ритм, но мне нужно работать и работать», — передаёт слова Мирзова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.