Хавбек «Чертаново» Витюгов: в сборной России выделю Дзюбу, Миранчуков и Головина

Полузащитник «Чертаново» Максим Витюгов прокомментировал результат товарищеского матча со сборной России (0:6).



«Уровень сборной высокий, здесь лучшие футболисты страны, играть было приятно, но тяжело. Пытались дать бой, но не всегда получалось. У них играли практически три состава, они постоянно освежали игру. Мы такого позволить не можем, так что в конце сил не хватило.



Всегда надо играть на победу, мы хотели выиграть. Хотя против тебя играют лучшие футболисты страны. Ажиотаж вокруг матча был, не каждый день против сборной России играешь. Родители немного расстроились, что не было трансляции. Посмотрят нарезки.



У сборной России выделю Дзюбу, Миранчуков, Головина – они больше всех создавали. Хотя всех выделил бы. Обменяться майками бы не вышло: у нас две футболки на сезон. Но если бы мог, попросил майку у Зобнина или Дзюбы», — передаёт слова Витюгова корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.