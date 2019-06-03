Ван Гал: Вудворд — человек с нулевым пониманием футбола
Бывший главный тренер мюнхенской «Баварии» и «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал раскритиковал работу вице-президента английского клуба Эда Вудворда. Голландский специалист отметил, что Вудворд не разбирается в футболе.
«В „Баварии“ в руководстве клуба находятся футбольные люди. Я всегда ценил это. С другой стороны, в „Манчестер Юнайтед“ вице-президент — Эд Вудворд. Это человек с нулевым пониманием футбола, который ранее был инвестиционным банкиром. Это плохо, когда клуб управляется исключительно с коммерческой точки зрения», — приводит слова ван Гала Goal.com.
Ван Гал возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 2014 по 2016 год. Вместе с клубом голландский специалист стал обладателем Кубка Англии в 2016 году.
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