Баринов: сейчас у меня не лучшие кондиции, но время набрать форму есть

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов прокомментировал результат товарищеского матча с «Чертаново» (6:0).



«Для меня лучше сыграть в игру с кем-нибудь, чем в двусторонку между собой – нужно проверить свои силы и готовность. Да и «Чертаново», наверное, было приятно поиграть со сборной России. С такими командами играть лучше, чем в двусторонку.



Приятно, что Зобнин сказал, что я выжигал. Мне приятно с ним играть, как и со всеми – все игроки хорошие. Что касается того, что я выжигал, то да, пару моментов было, а так, в целом мы справились с установкой тренера. Главное – это забить в официальных играх, а это была хорошая тренировка. Оставим силы на 8 и 11 июня.



С Паршиковым, Завезеным я общаюсь, когда пересекаемся. Плюс общаюсь с Зиньковским. Так что три игрока, с которыми поддерживаю связь, есть. Мы не общаемся очень близко, но когда видимся – общаемся. В «Чертаново» ребята устали, а у нас постоянно выходили новые игроки. Может, первые 20 минут «Чертаново» привыкали к нам, а потом у нас выходили свежие футболисты, а у них было всего три-четыре замены. Думаю, разница связана с этим.



Не знал, сколько я буду играть – в перерыве мне сказали, что это будет 30 минут. Что касается физического состояния, то, конечно, сейчас не лучшие кондиции, но время набрать форму и подойти к матчу готовым есть», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.