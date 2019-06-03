Платини — о VAR: арбитры должны быть на службе у футбола, а не наоборот

Бывший президент УЕФА Мишель Платини раскритиковал использование системы VAR в мировом футболе.
«Инфантино поспешил с использованием VAR на чемпионате мира, так как система на тот момент не прошла полного тестирования. Необходимо было провести дополнительные тесты. Я всегда был против использования VAR, потому что система нарушает игровой ритм и произвольно влияет на его развитие. Арбитры должны быть на службе у футбола, а не наоборот. А с VAR именно футбол помогает судейству», — приводит слова Платини Mundo Deportivo.
Платини возглавлял УЕФА с 2007 по 2016 год и покинул организацию по итогам коррупционного скандала. Инфантино в том же году занял должность президента ФИФА после того, как его предшественник Йозеф Блаттер был обвинён в нарушениях аналогичного характера.
- 3 июня 2019
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