Тите: не буду судить Неймара, в личных вопросах он всегда честен со мной

Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал информацию об обвинениях нападающего «ПСЖ» и бразильской национальной команды Неймара в изнасиловании.



«Это его лично дело, и у уполномоченного лица будет время изучить все факты, чтобы судить игрока. Я не буду этого делать. Всё, что я могу сказать, — я работал с Неймаром три года, и что касается личных вопросов, он всегда был открыт и честен со мной», — приводит слова Тите Mundo Deporivo.



Ранее сообщалось, что женщина, которая утверждает, что футболист изнасиловал её в Париже 15 мая, подала заявление в полицейский участок в Сан-Паулу. Полиция сообщает, что девушка была эмоционально потрясена и боялась регистрировать дело в другой стране. Позже сообщалось, что Неймару может грозить тюремное заключение сроком до 5 лет.

Неймару может грозить до 5 лет тюрьмы