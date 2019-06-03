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Тите: не буду судить Неймара, в личных вопросах он всегда честен со мной

Тите: не буду судить Неймара, в личных вопросах он всегда честен со мной
Футбол / Южная Америка 0

Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал информацию об обвинениях нападающего «ПСЖ» и бразильской национальной команды Неймара в изнасиловании.

«Это его лично дело, и у уполномоченного лица будет время изучить все факты, чтобы судить игрока. Я не буду этого делать. Всё, что я могу сказать, — я работал с Неймаром три года, и что касается личных вопросов, он всегда был открыт и честен со мной», — приводит слова Тите Mundo Deporivo.

Ранее сообщалось, что женщина, которая утверждает, что футболист изнасиловал её в Париже 15 мая, подала заявление в полицейский участок в Сан-Паулу. Полиция сообщает, что девушка была эмоционально потрясена и боялась регистрировать дело в другой стране. Позже сообщалось, что Неймару может грозить тюремное заключение сроком до 5 лет.

Неймару может грозить до 5 лет тюрьмы
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