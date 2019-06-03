«Барселона» представила домашнюю форму на сезон-2019/20

«Барселона» на своём официальном сайте опубликовала фотографии нового домашнего комплекта игровой формы, в котором команда будет выступать в сезоне-2019/20.
Экипировка выполнена в классических для клуба синем и гранатовом цветах. На футболке вместо классических сине-гранатовых полос присутствуют квадраты. На воротнике сделаны вставки, выполненные в цветах флага Каталонии — жёлтом и красном. Техническим спонсором «Барселоны» является американская фирма Nike.
Видео доступно на странице «Барселоны» в «Твиттере».
«Барселона» расположилась на первом месте в турнирной таблице испанской Примеры по итогам сезона-2018/19. Каталонский клуб покинул Лигу чемпионов на полуфинальной стадии, уступив «Ливерпулю» (3:0, 0:4), который позже одержал победу в турнире.
- 3 июня 2019
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