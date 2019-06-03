«Уфа» объявила об уходе Салатича

Швейцарский полузащитник Веролюб Салатич покинул «Уфу». Об этом сообщает официальный сайт российского клуба.

У футболиста завершился контракт с клубом, и он получил статус свободного агента. «Уфа» поблагодарила хавбека за совместную работу и пожелала успешного продолжения профессиональной карьеры.

Салатич перешёл в «Уфу» летом 2017 года из «Сьона». Всего за российский клуб 33-летний швейцарец провёл 40 матчей во всех турнирах, в которых стал автором одной результативной передачи. Ранее Салатич выступал за «Грассхоппер» и «Омонию».

В завершившемся сезоне «Уфа» заняла 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В стыковых матчах за место в РПЛ уфимцы оказались сильнее «Томи» (2:0, 0:1).