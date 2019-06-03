«Уфа» объявила об уходе Салатича
Швейцарский полузащитник Веролюб Салатич покинул «Уфу». Об этом сообщает официальный сайт российского клуба.
У футболиста завершился контракт с клубом, и он получил статус свободного агента. «Уфа» поблагодарила хавбека за совместную работу и пожелала успешного продолжения профессиональной карьеры.
Салатич перешёл в «Уфу» летом 2017 года из «Сьона». Всего за российский клуб 33-летний швейцарец провёл 40 матчей во всех турнирах, в которых стал автором одной результативной передачи. Ранее Салатич выступал за «Грассхоппер» и «Омонию».
В завершившемся сезоне «Уфа» заняла 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В стыковых матчах за место в РПЛ уфимцы оказались сильнее «Томи» (2:0, 0:1).
Форвард «Термалики» Вильхьяльмссон может продолжить карьеру в «Уфе»
- 3 июня 2019
-
20:59
-
20:55
-
20:39
-
20:37
-
20:23
-
20:10
-
19:59
-
19:55
-
19:50
-
19:25
-
19:25
-
19:14
-
18:59
-
18:40
-
18:32
-
18:26
-
18:21
-
18:21
-
18:16
-
18:10
-
18:07
-
17:49
-
17:42
-
17:32
-
17:18
-
17:17
-
17:08
-
17:05
-
16:59
-
16:48
-
16:48
-
16:31
-
16:24
-
16:22
-
16:14
Партнерский контент