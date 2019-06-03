Озил оскорбил Эмери после замены в финале Лиги Европы
Немецкий полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил оскорбительно высказался в адрес главного тренера команды Унаи Эмери после своей замены в финальном матче Лиги Европы с «Челси» (1:4). Об этом сообщает Hurriyet.
По данным источника, заменённый на 77-й минуте футболист, уходя с поля, сказал Эмери: «Ты не тренер».
Ранее сообщалось, что «Арсенал» готов рассмотреть варианты с продажей Озила в летнее трансферное окно. Но проблемой может стать тот факт, что не каждый клуб готов в полной мере удовлетворить запросы Озила по зарплате, которая в данный момент составляет € 20,3 млн в год.
В завершившемся сезоне 30-летний Озил принял участие в 24 матчах чемпионата Англии, в которых забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.
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