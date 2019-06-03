Сборная Хорватии: Ракитичу наверняка понравится новая форма «Барселоны»

Сборная Хорватии с юмором оценила домашнюю форму «Барселоны» на сезон-2019/20.

«Мы уверены, что Ракитичу наверняка понравится новая формы „Барселоны“» — говорится в опубликованном в «Твиттере» сообщении пресс-службы сборной Хорватии.

Экипировка каталонского клуба выполнена в синем и гранатовом цветах. На футболке вместо классических сине-гранатовых полос присутствуют квадраты. На воротнике сделаны вставки, выполненные в цветах флага Каталонии — жёлтом и красном. Техническим спонсором «Барселоны» является американская фирма Nike.



«Барселона» расположилась на первом месте в турнирной таблице испанской Примеры по итогам сезона-2018/19. Каталонский клуб покинул Лигу чемпионов на полуфинальной стадии, уступив «Ливерпулю» (3:0, 0:4), который позже одержал победу в турнире.