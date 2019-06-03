Ракитич: Рейес был частью моей семьи

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич поделился мнением о бывшем одноклубнике по «Севилье» Хосе Антонио Рейесе, который погиб в автокатастрофе.

«Это печальный день для всех нас, я потерял дар речи. Он был один из немногих, кто приносил радость на поле. Он был тем партнёром по команде, которого каждый хотел бы видеть в своей команде.

Рейес — это не просто бывший товарищ по команде, который ушёл от нас, он был частью моей семьи. Таких людей редко встретишь. Мы подружились в первый день знакомства. Я до сих пор не могу поверить в это. Хочу поддержать его семью, родителей, жену и всех тех, кто любил Антонио», — приводит слова Ракитича Football Espana со ссылкой на ABC.

Напомним, автомобиль футболиста Mercedes Brabus S550 вылетел с трассы и загорелся. Столкновения с другим транспортным средством не было. Вероятной причиной трагедии могла стать лопнувшая шина на скорости 237 км/ч.