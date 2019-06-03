Куман: ван Дейк заслуживает «Золотого мяча»

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман, ранее выступавший в составе «Барселоны», выразил мнение, что обладателем «Золотого мяча» должен стать защитник «Ливерпуля» и нидерландской национальной команды Вирджил ван Дейк.



«Ван Дейк заслуживает „Золотого мяча“. Обычно он вручается футболистам, которые забивают решающие голы, но если когда-нибудь настанет время вручить его защитнику, то это должно быть сейчас. На мой взгляд, Месси — лучший игрок. Но я также думаю, что необходимо выиграть большие трофеи с командой, чтобы иметь возможность получить „Золотой мяч“», — приводит слова Кумана Goal.com.



Вместе с «Ливерпулем» ван Дейк стал победителем Лиги чемпионов сезона-2018/19. Ранее английская Премьер-лига объявила ван Дейка лучшим футболистом по итогам минувшего сезона.