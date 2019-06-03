«Манчестер Юнайтед» может заплатить € 68 млн за хавбека «Лестера» Мэддисона

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Лестер Сити» Джеймсу Мэддисону, утверждает Independent.

По данным источника, манкунианцы являются фаворитом в борьбе за игрока и могут заплатить за него € 68 млн. Хавбеком интересуются также «Манчестер Сити», «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпуль».

22-летний Мэддисон является воспитанником «Ковентри Сити». В «Лестер Сити» он перешёл летом 2018 года из «Норвич Сити». Сумма трансфера составила € 25 млн. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 36 матчах английской Премьер-лиги, в которых стал автором семи забитых мячей (одного — с пенальти), а также отметился семью результативными передачами. Контракт футболиста с «Лестер Сити» действителен до лета 2023 года.