«Манчестер Юнайтед» может заплатить € 68 млн за хавбека «Лестера» Мэддисона
«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Лестер Сити» Джеймсу Мэддисону, утверждает Independent.
По данным источника, манкунианцы являются фаворитом в борьбе за игрока и могут заплатить за него € 68 млн. Хавбеком интересуются также «Манчестер Сити», «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпуль».
22-летний Мэддисон является воспитанником «Ковентри Сити». В «Лестер Сити» он перешёл летом 2018 года из «Норвич Сити». Сумма трансфера составила € 25 млн. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 36 матчах английской Премьер-лиги, в которых стал автором семи забитых мячей (одного — с пенальти), а также отметился семью результативными передачами. Контракт футболиста с «Лестер Сити» действителен до лета 2023 года.
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