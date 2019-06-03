Платини: с Пуйолем «Барселона» не проиграла бы «Ливерпулю» со счетом 0:4

Бывший президент УЕФА Мишель Платини выразил мнение, что «Барселоне» не хватило экс-защитника команды Карлеса Пуйоля в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:4).

«Я искренне верю, что с Пуйолем на поле „Барселона“ не проиграла бы 0:4 на «Энфилде». Команде не хватает такого футболиста, как он, который не дал бы партнёрам развалиться. Кроме того он был потрясающим защитником. Спросите у Криштиану Роналду или других великих игроков, с которыми он играл.

Пуйоль — воспитанник «Барселоны». Он с детства ощущал цвета команды и бился за её эмблему. Также, как и другие великие люди. Такие как Барези, Мальдини в «Милане», Тарделли в «Ювентусе», или теперь Кьеллини", — приводит слова Платини Mundo Deportivo.