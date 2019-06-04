«Ювентус» начал переговоры по возвращению Погба

«Ювентус» приступил к переговорам по трансферу французского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, утверждает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

«Ювентус» начал переговоры с Мино Райолой и «Манчестер Юнайтед» по поводу трансфера Погба. Они хотят вернуть его. «МЮ» скоро определится с будущим Погба. Сейчас между клубами только первые контакты", — написал Романо.

Ранее сообщалось, что активный интерес к Погба проявляет мадридский «Реал», который готов отдать в обмен на него валийца Гарета Бэйла, колумбийца Хамеса Родригеса и костариканца Кейлора Наваса.

Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» летом 2016 года. Сумма трансфера составила € 105 млн. В минувшем сезоне 26-летний хавбек провёл 35 матчей в Премьер-лиге, в которых забил 13 голов (7 — с пенальти) и отдал 9 результативных передач. Контракт игрока с манкунианцами действует до лета 2021 года.