Экс-защитник «Барселоны» Адриано осуждён на 14 месяцев

Бразильский защитник «Бешикташа» Адриано Коррея осуждён испанским судом на 14 месяцев за уклонение от уплаты налогов на сумму в € 650 тыс., утверждает Sport.es.

По данным источника, футболист не сядет в тюрьму, так как в Испании первый тюремный срок менее 24 месяцев отбывается условно. Кроме того бразилец заплатит штраф в размере € 1 млн.

34-летний Адриано жил в Испании на протяжении 12 лет, выступая за «Севилью» и «Барселону». В составе каталонского клуба бразилец пять раз становился чемпионом Испании, а также дважды выиграл Лигу чемпионов. С «Севильей» Адриано два раза выиграл Кубок УЕФА. Летом 2016 года он перешёл в «Бешикташ». Сумма трансфера составила € 2,3 млн. В завершившемся сезоне защитник провёл 22 матча в чемпионате Турции и получил 4 жёлтые карточки.