Экс-защитник «Барселоны» Адриано осуждён на 14 месяцев

Бразильский защитник «Бешикташа» Адриано Коррея осуждён испанским судом на 14 месяцев за уклонение от уплаты налогов на сумму в € 650 тыс., утверждает Sport.es.
По данным источника, футболист не сядет в тюрьму, так как в Испании первый тюремный срок менее 24 месяцев отбывается условно. Кроме того бразилец заплатит штраф в размере € 1 млн.
34-летний Адриано жил в Испании на протяжении 12 лет, выступая за «Севилью» и «Барселону». В составе каталонского клуба бразилец пять раз становился чемпионом Испании, а также дважды выиграл Лигу чемпионов. С «Севильей» Адриано два раза выиграл Кубок УЕФА. Летом 2016 года он перешёл в «Бешикташ». Сумма трансфера составила € 2,3 млн. В завершившемся сезоне защитник провёл 22 матча в чемпионате Турции и получил 4 жёлтые карточки.
- 4 июня 2019
-
01:25
-
01:01
-
00:38
-
00:15
-
00:09
- 3 июня 2019
-
23:55
-
23:44
-
23:37
-
23:19
-
23:18
-
23:02
-
22:57
-
22:41
-
22:25
-
22:15
-
21:46
-
21:46
-
21:38
-
21:24
-
21:13
-
20:59
-
20:55
-
20:39
-
20:37
-
20:23
-
20:10
-
19:59
-
19:55
-
19:50
-
19:25
-
19:25
-
19:14
-
18:59
-
18:40
-
18:32