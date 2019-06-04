«Реал» возглавил клубный рейтинг УЕФА, «Ливерпуль» на 11-м месте, «Зенит» — 19-й

УЕФА опубликовал рейтинг клубов по итогам сезона-2018/19.



Рейтинг рассчитывается на основе выступлений клубов в еврокубках за последние пять сезонов.

«Реал» снова возглавил рейтинг. Мадридский клуб набрал 146,000 очков.



1. «Реал» – 146,000

2. «Барселона» – 138,000

3. «Бавария» – 128,000

4. «Атлетико» – 127,000

5. «Ювентус» – 124,000

6. «Манчестер Сити» – 106,000

7. «Севилья» – 104,000

8. «ПСЖ» – 103,000

9. «Арсенал» – 101,000

10. «Порту» – 93,000

11. «Ливерпуль» – 91,000

12. «Челси» – 87,000

13. «Боруссия» Дортмунд – 85,000

14. «Рома» – 81,000

15. «Наполи» – 80,000

16. «Шахтер» – 80,000

17. «Тоттенхэм» – 78,000

18. «Манчестер Юнайтед» – 78,000

19. «Зенит» – 72,000

20. «Аякс» – 70,500



...32. ЦСКА – 48,000

...43. «Краснодар» – 34,500

...54. «Локомотив» – 28,500

...89. «Спартак» – 16,000

...91. «Динамо» – 16,000

...106. «Ростов» – 13,500

...120. «Рубин» – 5,000

...121. «Уфа» – 2,500



Топ-10 команд по очкам в сезоне-2018/19:



1-2. «Барселона», «Челси» – 30,000

3. «Ливерпуль» – 29,000

4. «Аякс» – 27,000

5-6. «Арсенал», «Тоттенхэм» – 26,000

7. «Манчестер Сити» – 25,000

8. «Айнтрахт» – 24,000

9-10. «Порту», «Валенсия» – 23,000



...14. «Реал» – 19,000

...29. «Краснодар» – 11,000

...35. «Зенит» – 10,000

...39. ЦСКА – 9,000

...53. «Локомотив» – 6,000

...68. «Спартак» – 4,000