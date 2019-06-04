«Реал» возглавил клубный рейтинг УЕФА, «Ливерпуль» на 11-м месте, «Зенит» — 19-й

УЕФА опубликовал рейтинг клубов по итогам сезона-2018/19.
Рейтинг рассчитывается на основе выступлений клубов в еврокубках за последние пять сезонов.
«Реал» снова возглавил рейтинг. Мадридский клуб набрал 146,000 очков.
1. «Реал» – 146,000
2. «Барселона» – 138,000
3. «Бавария» – 128,000
4. «Атлетико» – 127,000
5. «Ювентус» – 124,000
6. «Манчестер Сити» – 106,000
7. «Севилья» – 104,000
8. «ПСЖ» – 103,000
9. «Арсенал» – 101,000
10. «Порту» – 93,000
11. «Ливерпуль» – 91,000
12. «Челси» – 87,000
13. «Боруссия» Дортмунд – 85,000
14. «Рома» – 81,000
15. «Наполи» – 80,000
16. «Шахтер» – 80,000
17. «Тоттенхэм» – 78,000
18. «Манчестер Юнайтед» – 78,000
19. «Зенит» – 72,000
20. «Аякс» – 70,500
...32. ЦСКА – 48,000
...43. «Краснодар» – 34,500
...54. «Локомотив» – 28,500
...89. «Спартак» – 16,000
...91. «Динамо» – 16,000
...106. «Ростов» – 13,500
...120. «Рубин» – 5,000
...121. «Уфа» – 2,500
Топ-10 команд по очкам в сезоне-2018/19:
1-2. «Барселона», «Челси» – 30,000
3. «Ливерпуль» – 29,000
4. «Аякс» – 27,000
5-6. «Арсенал», «Тоттенхэм» – 26,000
7. «Манчестер Сити» – 25,000
8. «Айнтрахт» – 24,000
9-10. «Порту», «Валенсия» – 23,000
...14. «Реал» – 19,000
...29. «Краснодар» – 11,000
...35. «Зенит» – 10,000
...39. ЦСКА – 9,000
...53. «Локомотив» – 6,000
...68. «Спартак» – 4,000
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