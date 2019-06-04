Полиция вручила Неймару повестку в суд и конфискует его телефон

Полиция вручила повестку в суд нападающему сборной Бразилии и французского «ПСЖ» Неймару. Он обвиняется в изнасиловании, совершённом 15 мая в парижском отеле.
Полицейские провели на базе национальной команды 45 минут в ожидании, когда Неймар подпишет бумагу, подтверждающую, что он даст показания 7 июня.
Бразильской конфедерации футбола удалось договориться, что он сделает это на следующей неделе после товарищеских матчей сборной.
Также полиция конфискует телефон Неймара, который опубликовал интимные изображения девушки, обвинившей его в изнасиловании.
Ранее сообщалось, что девушка, которая утверждает, что футболист изнасиловал её, подала заявление в полицейский участок в Сан-Паулу. Полиция сообщает, что девушка была эмоционально потрясена и боялась регистрировать дело в другой стране.
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