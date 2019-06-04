Защитник «Тоттенхэма» Триппьер может перейти в «Ювентус»

«Ювентус» заинтересован в подписании защитника «Тоттенхэма» и сборной Англии Кирана Триппьера, который должен стать заменой Жоау Канселу.

Триппьер стал основным правым защитником «шпор» после перехода Кайла Уокера в «Манчестер Сити» в 2017 году.

28-летний защитник вместе с командой вышел в финал Лиги чемпионов в этом сезоне (поражение от «Ливерпуля» — 0:2), но оставался недоволен своей игрой, подпитывая слухи об уходе этим летом.

Также Триппьером интересуется «Наполи», итальянский клуб предлагал за англичанина 18-20 млн евро, но руководство «Тоттенхэма» хочет получить за своего защитника 35 млн.

Киран Триппьер в прошлом сезоне провел 27 матчей в чемпионате Англии. На его счету один гол и четыре голевые передачи.