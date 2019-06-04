Иван вернётся в «Краснодар». Венский «Рапид» не стал выкупать его трансфер
Румынский атакующий полузащитник Андрей Иван, выступавший в минувшем сезоне в аренде в венском «Рапиде» и права на которого принадлежат «Краснодару», вернётся в расположение российского клуба 25 июня. Об этом сообщает Telekomsport.ro. Австрийцы имели право приоритетного выкупа Ивана за 750 тыс. евро, но не стали активировать данный пункт.
22-летний футболист отметил, что не прочь перейти в итальянский или испанский чемпионаты.
«Есть мысли вернуться в Румынию, но на сегодняшний день точно не могу сказать. Надеюсь оказаться в Италии или Испании», — рассказал Иван.
Контракт Андрея Ивана с «Краснодаром» действует до лета 2022 года. В минувшем сезоне в активе атакующего хавбека 22 матча в австрийской Бундеслиге и 1 гол.
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