Гол Радамеля Фалькао помог сборной Колумбии разгромить Панаму
Сборная Колумбии в рамках подготовки к Кубку Америки-2019 провела товарищеский матч со сборной Панамы. Игра прошла в Боготе и завершилась разгромной победой колумбийцев — 3:0. В составе хозяев голами отметились Вильям Тесильо, Луис Мурьель и Радамель Фалькао (с пенальти). Все мячи были забиты в первом тайме.
Отметим, что полузащитник сборной Колумбии и питерского «Зенита» Вильмар Барриос вышёл в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут. Хамес Родригес восстановился после травмы и вышел на замену на 65-й минуте.
Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
04 июня 2019, вторник. 01:00 МСК
Колумбия
3 : 0
Панама
1:0 – Тесильо – 6, 2:0 – Мурьель – 38, 3:0 – Фалькао – 45 (пен)
Напомним, Кубок Америки стартует 15 июня — сборная Бразилии в матче-открытии сыграет со сборной Боливии. Сборная Колумбии свою первую игру проведёт 16 июня со сборной Аргентины. Начало встречи — 01:00 мск.
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