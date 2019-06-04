Гол Радамеля Фалькао помог сборной Колумбии разгромить Панаму

Сборная Колумбии в рамках подготовки к Кубку Америки-2019 провела товарищеский матч со сборной Панамы. Игра прошла в Боготе и завершилась разгромной победой колумбийцев — 3:0. В составе хозяев голами отметились Вильям Тесильо, Луис Мурьель и Радамель Фалькао (с пенальти). Все мячи были забиты в первом тайме.

Отметим, что полузащитник сборной Колумбии и питерского «Зенита» Вильмар Барриос вышёл в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут. Хамес Родригес восстановился после травмы и вышел на замену на 65-й минуте.

Напомним, Кубок Америки стартует 15 июня — сборная Бразилии в матче-открытии сыграет со сборной Боливии. Сборная Колумбии свою первую игру проведёт 16 июня со сборной Аргентины. Начало встречи — 01:00 мск.